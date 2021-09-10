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Смена власти в Афганистане

США эвакуировали из Афганистана еще 21 своего гражданина

Официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн сообщила, что наземным транспортом из Афганистана выехали еще 11 обладателей вида на жительство в Соединенных Штатах

ВАШИНГТОН, 10 сентября. /ТАСС/. Американское правительство эвакуировало в пятницу из Афганистана при помощи властей других стран еще одну группу сограждан и обладателей вида на жительство в США. Об этом сообщила официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн.

Как говорится в распространенном ею письменном заявлении, 19 таких граждан США покинули Афганистан чартерным рейсом авиакомпании Катара, еще двое - наземным транспортом, перебравшись в одно из соседних государств (в какое именно, не уточняется). Кроме того, наземным транспортом из Афганистана выехали с этими двумя американцами 11 обладателей вида на жительство в Соединенных Штатах, отметила Хорн.

Теги
АфганистанСШАСмена власти в Афганистане
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