США эвакуировали из Афганистана еще 21 своего гражданина

ВАШИНГТОН, 10 сентября. /ТАСС/. Американское правительство эвакуировало в пятницу из Афганистана при помощи властей других стран еще одну группу сограждан и обладателей вида на жительство в США. Об этом сообщила официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн.

Как говорится в распространенном ею письменном заявлении, 19 таких граждан США покинули Афганистан чартерным рейсом авиакомпании Катара, еще двое - наземным транспортом, перебравшись в одно из соседних государств (в какое именно, не уточняется). Кроме того, наземным транспортом из Афганистана выехали с этими двумя американцами 11 обладателей вида на жительство в Соединенных Штатах, отметила Хорн.