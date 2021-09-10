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Король Марокко назначил лидера победившей партии Азиза Ахеннуша премьером

Мухаммед VI поручил лидеру партии "Национальное объединение независимых" сформировать кабинет

ТАСС, 10 сентября. Король Марокко Мухаммед VI назначил в пятницу председателем правительства лидера победившей на парламентских выборах партии "Национальное объединение независимых" Азиза Ахеннуша, возглавлявшего ранее министерство сельского хозяйства страны. Об этом сообщила газета Al Alam.

По ее данным, монарх поручил Ахеннушу сформировать кабинет.

В Марокко в среду состоялись выборы, победу на которых одержала партия либерального толка "Национальное объединение независимых", получив 102 из 395 мест в Палате представителей (нижняя палата законодательного органа).

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