В США заявили об отсутствии сведений об угрозе терактов в Нью-Йорке 11 сентября

НЬЮ-ЙОРК, 10 сентября. /ТАСС/. Угрозы терактов в Нью-Йорке в 20-ю годовщину трагедии в США на данный момент нет. Об этом сообщили в пятницу на пресс-конференции министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас, губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул и мэр одноименного города Билл де Блазио.

"Для обеспечения безопасности будут задействованы масштабные ресурсы, но я повторяю, что о каких-либо конкретных угрозах на данный момент неизвестно", - сказал Майоркас.

Губернатор предупредила, что жители города в ближайшие выходные увидят на улицах "больше людей из правоохранительных органов, выглядящих по-военному". Мэр де Блазио информировал, что повышенные меры безопасности будут приняты во всем городе. "Мы не считаем место, где раньше располагался Всемирный торговый центр, единственной потенциальной целью завтра, мы собираемся защищать весь город", - сказал он. "На данный момент нет каких-либо конкретных угроз Нью-Йорку, о которых известно достоверно", - заверил градоначальник.

По наблюдениям корреспондента ТАСС, на данный момент обстановка в Нью-Йорке спокойная, люди готовятся к выходным.

В результате терактов 11 сентября 2001 года в США погибли 2 977 человек, которые являлись гражданами 90 стран, пострадали более 6 тыс. человек. Ответственность за эти атаки лежит на террористической группировке "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Основная траурная церемония пройдет 11 сентября в мемориальном музее на юге Манхэттена, где находились башни Всемирного торгового центра. В них примет участие президент США Джо Байден.