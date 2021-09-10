Полиция Израиля сообщила о задержании двух из шести бежавших палестинских заключенных

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 сентября. /ТАСС/. Израильские полицейские задержали в пятницу в городе Назарет двух из шести палестинских заключенных, бежавших в понедельник из тюрьмы на севере страны. Об этом сообщила пресс-служба полиции.

"Израильская полиция недавно задержала двух сбежавших заключенных в Назарете", - говорится в заявлении. Государственное израильское радио Kan сообщает, что беглецы не оказывали сопротивления при задержании.

6 сентября из тюрьмы на севере Израиля совершили побег шестеро палестинских заключенных, осужденных на длительные сроки за причастность к террористической деятельности. Среди бежавших - один из лидеров радикальной военизированной палестинской группировки "Бригады мучеников Аль-Аксы" Захария Зубейди, который пока не пойман, а также пятеро активистов "Исламского джихада".