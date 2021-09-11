Украинский генерал считает, что учения "Запад-2021" не представляют угрозы для его страны

КИЕВ, 11 сентября. /ТАСС/. Командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев считает, что совместные учения России и Белоруссии "Запад-2021" не представляют непосредственной угрозы для его страны. Такую точку зрения он изложил в пятницу в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", транслировавшейся на портале YouTube.

"Эти учения задекларированы как совместные учения Вооруженных сил Российской Федерации и Вооруженных сил Республики Беларусь, - сказал Наев. - Они проходят на известном количестве полигонов, нам известна численность этих войск, и в настоящее время, прямо сейчас, непосредственной угрозы, в частности в плане создания ударных группировок, а также проведения соответствующих мероприятий по подготовке агрессии в отношении Украины, не видно".

Отметив, что в маневрах "Запад-2021" принимают участие 2,5 тыс. военнослужащих из РФ, генерал привел оценку украинских военных, согласно которой эта численность "не является критичной". По его словам, количество российской броне- и авиатехники, задействованной в учениях, является "небольшой". При этом Наев выразил мнение, что "вероятность широкомасштабного наступления российских войск сохраняется с 2014 года".

Участвовавший в той же программе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в свою очередь высказал предположение, что сценарии, которые отрабатываются в ходе нынешних маневров, несут очень серьезные риски для его страны.

Украинский президент Владимир Зеленский в пятницу в ходе форума YES Brainstorming, отвечая на вопрос модератора дискуссии, заявил, что допускает вероятность полноценной войны с Россией. Он добавил, что это было бы ошибочным вариантом развития событий, "наибольшей ошибкой именно Российской Федерации".

Стратегические белорусско-российские учения "Запад-2021" начались в пятницу и будут проходить до 16 сентября на полигонах обеих стран. В маневрах на территории Белоруссии примут участие в общей сложности около 12,8 тыс. военнослужащих, в том числе порядка 2,5 тыс. россиян и до 50 казахстанцев из состава Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности. По информации белорусского Минобороны, в учениях решено задействовать до 350 единиц техники, в том числе около 140 танков, порядка 110 единиц артиллерии и реактивных систем залпового огня, более 30 самолетов и вертолетов.