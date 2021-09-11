США предлагали места в покинувшем Кабул самолете 44 своим гражданам

ВАШИНГТОН, 11 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты предлагали 44 находящимся в Афганистане американским гражданам места в самолете, который 10 сентября вывез еще одну группу американцев из Кабула. Об этом говорится в распространенном в пятницу письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

Он напомнил, что американское правительство эвакуировало 10 сентября из Афганистана при помощи властей других стран еще одну группу сограждан и обладателей вида на жительство в США. Так, 19 таких американцев покинули исламскую республику чартерным рейсом авиакомпании Катара, еще двое - наземным транспортом, перебравшись в одно из соседних государств (в какое именно, не уточняется). Кроме того, наземным транспортом из Афганистана выехали с этими двумя американцами 11 обладателей вида на жительство в Соединенных Штатах.

"Хотя мы предложили места 44 гражданам США, не все из них предпочли улететь. Мы глубоко признательны Катару за его постоянные усилия по содействию ограниченным операциям в международном аэропорту Кабула и помощи в обеспечении безопасности этих рейсов", - добавил шеф американской дипломатии, пообещав, что Вашингтон продолжит помогать покинуть Афганистан своим гражданам, обладателям вида на жительство в США и афганцам, если те решат это сделать.

Ранее заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Джалина Портер сообщила, что в Афганистане в настоящее время, по оценкам американского правительства, находятся примерно сто американских граждан.

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявленного США весной намерения вывести силы из страны. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. Военнослужащие США полностью оставили Афганистан, завершив свое 20-летнее присутствие в этой стране.