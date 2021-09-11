AFP: израильская полиция сообщила о задержании еще двух бежавших палестинских заключенных

ТАСС, 11 сентября. Израильские полицейские заявили, что задержали еще двоих из шести палестинских заключенных, бежавших в понедельник из тюрьмы на севере страны. Об этом сообщило в субботу Agence France-Presse.

Ранее полиция поймала двух других беглецов, они не оказали сопротивления при задержании. На свободе остаются еще двое палестинцев.

6 сентября из тюрьмы на севере Израиля совершили побег шестеро палестинских заключенных, осужденных на длительные сроки за причастность к террористической деятельности. Среди бежавших - один из лидеров радикальной военизированной палестинской группировки "Бригады мучеников Аль-Аксы" Захария Зубейди, который пока не пойман, а также пятеро активистов "Исламского джихада".