Болгарский парламент принял закон об актуализации бюджета

СОФИЯ, 11 сентября. /ТАСС/. Народное собрание Болгарии приняло в субботу ночью закон об актуализации бюджета страны. В ходе заседания, которое продолжалось более 12 часов, депутаты поддержали предложения об увеличении доходной части бюджета на 2,5 млрд левов (около €1,25 млрд) и расходной - на 2,3 млрд левов (около €1,15 млрд). Трансляцию заседания парламента вело Болгарское национальное телевидение.

Основные средства были выделены на меры поддержки пенсионеров, работников и бизнеса в условиях пандемии коронавируса, в том числе для авиаперевозчиков и туристических компаний. 225 млн левов (около €112,5 млн) получит министерство здравоохранения, в сумму включены средства на приобретение препаратов для лечения COVID-19.

Деньги - 60 млн левов (около €30 млн) были выделены силовым подразделениям, обеспечивающим охрану границ страны в условиях миграционного давления, в том числе на возможное участие в охране границы армейских подразделений.

Заседание сопровождалось многочисленными скандалами между депутатами различных политических объединений.