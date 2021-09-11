В ДНР заявили о двух раненых мирных жителях при обстреле со стороны украинских силовиков

ДОНЕЦК, 11 сентября. /ТАСС/. Два мирных жителя Донецкой народной республики (ДНР) получили ранения различной степени тяжести во время обстрела украинскими силовиками города Докучаевска. Об этом сообщило сегодня представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"В результате обстрела получили ранения мирные жители <...>: женщина 1962 года рождения - ушиб и ссадина нижней трети левого плеча и мужчина 1956 года рождения - множественные осколочные ранения мягких тканей верхней трети левого предплечья и левой голени с наличием инородных тел", - цитирует сообщение представительства Донецкое агентство новостей. Пострадавшие доставлены в центральную городскую больницу Докучаевска.

По данным СЦКК, Вооруженные силы Украины (ВСУ) в субботу выпустили 20 мин калибром 120 мм по поселку Озеряновка на западной окраине Горловки и Докучаевску, кроме того, по поселку Верхнеторецкое Нижнее вблизи Ясиноватой было выпущено 12 мин калибром 120 мм.

За прошедшие сутки ВСУ, по данным СЦКК, дважды нарушили действующие договоренности о перемирии. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов - 38 единиц без учета калибра 12,7 мм и менее.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры контроля за перемирием, которые были согласованы участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Дополнительные меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных пунктов соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только при прямом приказе командования.

Несмотря на договоренности о дополнительных мерах, с конца февраля этого года в Донбассе началось обострение ситуации. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые. Украина обвинила республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск заявили, что причиной этого является невыполнение Киевом июльских договоренностей.