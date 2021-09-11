Представитель "Талибана" отрицает запрет на освещение демонстраций в Афганистане

ТАСС, 11 сентября. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) не запрещает журналистам освещать демонстрации и критиковать власть в стране. Об этом заявил в субботу представитель талибов Сухейль Шахин в интервью RT.

"Журналистика - с ней нет никаких проблем, когда речь идет о нейтральном освещении событий. Но, конечно же, у них должно быть разрешение из министерства внутренних дел. <...> Это их право, они могут критиковать правительство. Они могут публиковать свои материалы, а также освещать демонстрации", - сказал он.

Представитель движения отметил, что освещавших демонстрации журналистов ранее избили плетью не за участие в акции. "Было подозрение, что кто-то из них, выдавая себя за протестующего, намерен осуществить акт саботажа около президентского дворца и войти внутрь. В этом заключается одна из основных причин жестких действий по отношению к ним. Мы против жестокого обращения с журналистами", - пояснил Шахин.

Он уточнил, что жесткие меры правоохранительных органов были связаны с появившейся информацией о том, что среди митингующих женщин была участница террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). По словам Шахина, она должна была проникнуть в президентский дворец, в котором базируются лидеры "Талибана", и совершить самоподрыв.

С 6 сентября в ряде городов Афганистана, в том числе в Кабуле, Герате, Газни и Мазари-Шарифе, проходят акции протеста в поддержку Фронта национального сопротивления в не подчинившейся талибам провинции Панджшер. Кроме того, люди протестуют против политики Пакистана, имеющего тесные контакты с радикалами, а также выступают в защиту прав женщин. Для разгона демонстраций члены "Талибана" прибегают к насилию и препятствуют работе корреспондентов, операторов и фотографов, задерживая их и нанося им травмы. МВД "Исламского эмирата Афганистан" (самоназвание талибов) опубликовало в среду постановление о запрете любых форм уличных демонстраций без согласования с "Талибаном".