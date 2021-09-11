Моравецкий: выход США из Афганистана критически изменил ситуацию, связанную с терроризмом

ВАРШАВА, 11 сентября. /ТАСС/. Выход США из Афганистана может спровоцировать новые вызовы, связанные с международным терроризмом. Об этом заявил в субботу премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"Мы прекрасно знаем, что ситуация в последние недели критически изменилась в связи с выходом из Афганистана. Мы все думаем, что может произойти. Уже видны изменения акцентов", сказал он, подчеркнув, что могут появиться "новые вызовы, связанные с международным терроризмом".

По словам Моравецкого, меняются также отношения с Китаем, США. "Я продемонстрировал волю польского правительства, чтобы ЕС был сильным игроком, партнером региональных сил, международных организаций и стран, включая Россию, Китай и США", - добавил Моравецкий.

После окончания операции США в Афганистане и вывода из страны войск коалиции запрещенное в РФ радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло наступление и к 6 сентября заявило об установлении контроля над всей афганской территорией. К 8 сентября талибы сформировали временное правительство Афганистана, в которое вошли только представители движения.