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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
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Гендиректор МАГАТЭ прибудет в Тегеран 11 сентября

Рафаэль Гросси встретится с новым главой Организации по атомной энергии республики Мохаммадом Эслами

ТЕГЕРАН, 11 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси приедет в Тегеран в субботу вечером для участия в переговорах с иранской стороной. Об этом сообщил официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди.

"Генеральный директор МАГАТЭ приедет в Тегеран сегодня вечером во главе делегации", - цитирует его телерадиовещательная корпорация IRIB. По словам Камальванди, "Гросси прибудет с однодневным визитом, и достигнута договоренность, что он обсудит различные аспекты сотрудничества МАГАТЭ и Ирана в воскресенье с главой ОАЭИ Мохаммадом Эслами".

Ранее агентство Reuters со ссылкой на три дипломатических источника сообщило, что Гросси 12 сентября отправится в Тегеран для участия в переговорах по урегулированию противоречий между Ираном и западными странами.

Во вторник гендиректор МАГАТЭ выразил свое беспокойство в связи с тем, что Иран по-прежнему не предоставил агентству объяснений по поводу наличия частиц урана на нескольких объектах, которые официально не декларировались Тегераном в качестве ядерных. В МАГАТЭ также заявили, что Иран все еще не предоставил агентству доступ к оборудованию для мониторинга.

В Вене с апреля ведутся очные переговоры Ирана и международной "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) с целью восстановления иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде: снятия санкций США с Ирана, выполнения ядерных обязательств Тегераном, возвращения США в сделку. Наработка в стране оружейного урана является нарушением условий сделки.

Теги
ИранСитуация вокруг ядерной программы Ирана
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