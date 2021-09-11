ПАРИЖ, 11 сентября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон почтил память жертв терактов в США 11 сентября 2001 года, разместив в своем Twitter видеоролик с соответствующим посланием.

"Мы никогда не забудем. Мы всегда будем бороться за свободу", - написал он. Лидер Франции разместил видеоролик с флагами США, Франции и ЕС на ступенях Елисейского дворца. В конце ролика демонстрируется дата - 11 сентября 2001 года - на фоне неба.

11 сентября 2001 года 19 террористов из группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) захватили в США четыре пассажирских авиалайнера. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра - самые высокие на тот момент здания в Нью-Йорке, третий - на здание Пентагона в пригороде Вашингтона. Четвертый самолет также направлялся в сторону американской столицы, однако разбился недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания. В результате терактов погибли 2 977 человек.