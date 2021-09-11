Глава МИД в назначенном талибами кабмине Афганистана призвал дипломатов вернуться к работе

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел в назначенном движением "Талибан" (запрещено в РФ) временном правительстве Афганистана мулла Амир Хан Моттаки призвал профессиональных афганских дипломатов вернуться к работе ради блага страны. Об этом сообщает в субботу информационное агентство Pajhwok.

По данным агентства, он заявил, что правительство нуждается в профессиональных сотрудниках и их навыках. "Люди со всяким талантом должны использовать свою энергию, поскольку сейчас время служить стране", - цитирует агентство слова Моттаки.

Он отметил, что афганцы боролись по двум причинам - одна заключалась в изгнании иностранных захватчиков, а другая - в здоровой конкуренции с иностранными государствами. "Люди с высшим образованием, профессиональными навыками, талантом и высокой степенью верности исламу и нации могли бы создать эту здоровую конкуренцию", - добавил министр.

Соединенные Штаты 30 августа завершили военную миссию в Афганистане. О решении свернуть операцию в этой стране, начатую в октябре 2001 года и ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории, президент США Джо Байден объявил 14 апреля. После этого сторонники движения "Талибан" значительно нарастили темпы наступления и 15 августа без боя установили полный контроль над афганской столицей.