Катар и РФ солидарны в необходимости оказания гуманитарной помощи Афганистану

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Доха и Москва считают необходимым оказывать гуманитарную помощь афганскому народу, при этом такое содействие не должно зависеть от политической конъюнктуры. Об этом заявил в субботу заместитель премьер-министра, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"У нас была возможность обсудить самые различные региональные вопросы, прежде всего, акцент был сделан на недавних событиях в Афганистане. Катар и Россия согласны с необходимостью оказывать поддержку афганскому народу. Кроме того, по нашему мнению, гуманитарная помощь должна носить независимый характер, не зависеть от какой-либо политической конъюнктуры", - сказал он.

Кроме того, продолжил Аль Тани, необходимо взаимодействие и с другими странами с тем, чтобы предоставить гуманитарную помощь афганскому народу, а также техническую поддержку.

"Необходимо уделять внимание и стабилизации ситуации в стране. Поскольку ни одно из соседних государств не может позволить себе переживать такие же потрясения, как в Афганистане", - добавил министр.

После окончания операции США в Афганистане и вывода из страны войск коалиции запрещенное в РФ радикальное движение "Талибан" развернуло наступление и к 6 сентября заявило об установлении контроля над всей афганской территорией. К 8 сентября талибы сформировали временное правительство Афганистана, в которое вошли только представители движения.