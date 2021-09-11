Япония и Вьетнам подписали соглашение об экспорте оборонных вооружений

ТОКИО, 11 сентября. /ТАСС/. Министр обороны Японии Нобуо Киси и министр национальной обороны Социалистической Республики Вьетнам генерал армии Фан Ван Зянг на переговорах в Ханое подписали соглашение, которое позволит осуществлять экспорт оборонных вооружений и технологий между двумя странами. Об этом в субботу сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что Киси и Зянг также условились ускорить обсуждение по поводу того, какое именно вооружение в области оснащения военных кораблей может стать объектом предстоящего экспорта.

18 мая газета Japan News проинформировала, что правительство Японии намерено создать систему предоставления льготных кредитов под низкие проценты для стимулирования поставок за рубеж вооружений и оборонного снаряжения местного производства.

Токио в 2014 году снял действовавший в течение всего послевоенного периода фактический запрет на экспорт вооружений, однако до сих пор на этом направлении не было достигнуто заметных успехов в первую очередь из-за высоких цен на японскую продукцию. В частности, несколько лет назад это привело к тому, что Токио проиграл тендер на поставку Австралии дизель-электрических подводных лодок.