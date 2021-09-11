Премьер Белоруссии заявил, что договоренности с РФ не предполагают потери суверенитета

МИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Реализация союзных программ в рамках Союзного государства Белоруссии и России не предусматривает потери ни политического, ни экономического суверенитета государств. Об этом заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в интервью телеканалу "Беларусь-1" в субботу.

"Мы намеренно не допускали утечек на этапе мероприятия, потому что позиции часто менялись. Мы хотели познакомить белорусское и российское общество с готовым вариантом, который не давал бы почвы для спекуляций. То, что вчера с российским премьером более широко, чем главы государств, презентовали наши договоренности, сняло очень многие вопросы. Ни одно из мероприятий, которое будет реализовываться в рамках союзных программ, не предполагает ограничений или потерю ни политического, ни экономического суверенитета Беларуси", - отметил Головченко.