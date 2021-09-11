Трамп согласился с версией, что при ударе дрона в Кабуле погибли невинные люди

НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена решила нанести удар по предполагаемому террористу в Кабуле 29 августа, чтобы показать свою силу, но эта попытка привела к гибели человека, работавшего ранее на США, и "множества детей". Об этом заявил в субботу бывший американский лидер Дональд Трамп, соглашаясь с опубликованными газетой New York Times результатами расследования о последствиях атаки. Текст его заявления был распространен пресс-секретарем экс-президента Лиз Харрингтон.

"Они [администрация Байдена] осуществили этот удар быстро, чтобы показать, насколько они сильны. Но вместо этого они убили сотрудника Агентства по международному развитию США и множество детей. Вот что происходит, когда у руля оказываются совершенно неготовые к этому люди. Трагедия Афганистана омрачает 11 сентября, день, который должен был пройти достойно и с честью. Капитуляция нынешней администрации навсегда останется днем позора", - указал Трамп.

Удар ВС США в Кабуле

По данным ВС США, американский беспилотник 29 августа нанес в Кабуле удар по автомобилю со взрывчаткой, с помощью которого намеревались совершить теракт боевики группировки "Исламское государство в Хорасане" (ответвление террористической группировки "Исламское государство", запрещенной в РФ). В результате атаки были уничтожены два транспортных средства и частично разрушен жилой дом. Как сообщил ранее представитель Детского фонда ООН в Кабуле Герве де Лис, жертвами удара ВС США стали семь детей.

В Пентагоне сначала заявили, что не располагают информацией о гибели гражданских лиц, потом сообщили, что проверят эту информацию. Каких-то результатов расследования американское оборонное ведомство так и не представило. При этом в Пентагоне указали, что на месте инцидента произошли сильные вторичные взрывы, когда, вероятно, сдетонировал груз взрывчатки в автомобиле. Как утверждал в начале сентября официальный представитель Пентагона Джон Кирби, США не сомневаются, что в уничтоженном ударом беспилотника автомобиле находились террористы "Исламского государства", готовившие теракт в аэропорту.

В пятницу газета New York Times опубликовала результаты собственного расследования, согласно которым в уничтоженном автомобиле находился 43-летний Земари Ахмади, который с 2006 года работал инженером в благотворительной организации Nutrition and Education International, базирующейся в штате Калифорния. Источники издания категорически отрицают его связь с террористами, так как Ахмади хорошо относился к США и рассчитывал получить там убежище. Издание также утверждает, что при взрыве, кроме самого водителя, погибли 10 человек, в том числе семь детей.