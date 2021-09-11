Байден посетил в Пенсильвании мемориал жертвам терактов 11 сентября

ВАШИНГТОН, 11 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в субботу посетил близ города Шанксвилл (штат Пенсильвания) мемориал жертвам терактов 11 сентября 2001 года. Трансляцию вели американские телеканалы.

Американский лидер прибыл к мемориалу вместе с первой леди США Джилл Байден. Он принял участие в церемонии возложения венка, но не выступал с какими-либо речами.

11 сентября 2001 года 19 террористов из группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) захватили в США четыре пассажирских авиалайнера. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра - самые высокие на тот момент здания в Нью-Йорке, третий - на здание Пентагона в пригороде Вашингтона. Четвертый самолет также направлялся в сторону американской столицы, однако разбился недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания. В результате терактов погибли 2 977 человек.