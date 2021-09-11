В Колумбии в результате нападения повстанцев на границе погибли пятеро военных

БОГОТА, 11 сентября. /ТАСС/. Пять колумбийских военных погибли, шесть пострадали в результате нападения членов леворадикальной повстанческой группировки "Армия национального освобождения" (АНО) на границе с Венесуэлой. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Вооруженных сил Колумбии.

"Во время военной операции, целью которой была защита жителей в муниципалитете Араукита, [департамент] Араука, наше подразделение было атаковано преступниками из вооруженной организованной группировки АНО с использованием взрывных устройств, винтовок и пулеметов. Пятеро военных были убиты, шестеро ранено", - говорится в сообщении.

Президент Колумбии Иван Дуке в Twitter выразил соболезнования в связи с гибелью военных. По его мнению, нападение "было спланировано с территории Венесуэлы". Ранее Богата неоднократно обвиняла Каракас в том, что власти Венесуэлы оказывают поддержку колумбийским повстанцам.