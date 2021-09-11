СМИ: лидер сопротивления в Панджшере не покидал территорию Афганистана

ТЕГЕРАН, 11 сентября. /ТАСС/. Лидер Фронта национального сопротивления (ФНС) в северной провинции Панджшер Ахмад Масуд не покидал территорию Афганистана. Об этом сообщило в субботу иранское агентство FarsNews.

Оно приводит слова Касема Мохаммади, называя его человеком, близким к лидеру ФНС. Как он заявил, Масуд "находится в безопасном месте". "Слухи о том, что он покинул Афганистан, не соответствуют действительности, и [Масуд] остается на связи с Панджшерским ущельем", - цитирует агентство Мохаммади.

По его словам, в последние дни движение "Талибан" (запрещено в РФ) вошло в Панджшер, "около 70% главных улиц и перевалов находятся под контролем талибов, но панджшерские горные долины остаются под полным контролем народных сил". "После того как движение "Талибан" вошло в Панджшер, пакистанские самолеты пришли им на помощь, прорвали осаду и осуществляли налеты даже по ночам", - утверждал Мохаммади.

Он добавил, что в настоящее время "речь идет о войне, спонсируемой иностранными силами - Катаром и Пакистаном, которые предоставляют финансовую помощь талибам". "Мы надеемся, что страны региона и мир это осознают", - отметил собеседник FarsNews.

Соединенные Штаты 30 августа завершили военную миссию в Афганистане. О решении свернуть операцию в этой стране, начатую в октябре 2001 года и ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории, президент США Джо Байден объявил 14 апреля. После этого сторонники движения "Талибан" значительно нарастили темпы наступления и 15 августа без боя установили полный контроль над афганской столицей. Несогласные с властью талибов силы организовали в северной провинции Панджшер сопротивление, которое возглавил Ахмад Масуд. 6 сентября представитель талибов Забихулла Муджахид заявил, что Панджшер перешел полностью под контроль "Талибана", поэтому война на территории Афганистана окончена. В свою очередь Масуд объявил, что противостояние радикалам продолжается.