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Радикалы из сектора Газа выпустили одну ракету по Израилю

Отмечается, сирены ПВО прозвучали в городе Сдерот и районах, граничащих с палестинским анклавом

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 сентября. /ТАСС/. Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в субботу вечером одну ракету по израильской территории, она была перехвачена системой ПВО "Железный купол". Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"После срабатывания сирен воздушной тревоги на юге Израиля сообщаем, что одна ракета была выпущена из сектора Газа по израильской территории. Ее перехватила система ПВО "Железный купол", - говорится в заявлении военных. В пресс-службе сообщили, что сирены ПВО ранее в субботу прозвучали в городе Сдерот и районах, граничащих с палестинским анклавом. В предыдущий раз радикалы из сектора Газа выпустили одну ракету по территории еврейского государства в пятницу, она также была перехвачена.

21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе, которые на протяжении 11 дней до этого обменивались ракетными ударами. Жертвами противостояния стали 257 жителей прибрежного анклава, около 2 тыс. получили ранения. С израильской стороны погибли 13 человек. Сейчас при активном посредничестве Египта идет работа над постоянным соглашением о перемирии между участниками конфликта.

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ПалестинаИзраиль
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