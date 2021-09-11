При обстреле хуситами йеменского порта Моха уничтожены склады с гуманитарной помощью

КАИР, 11 сентября. /ТАСС/. Крупные склады с гуманитарной помощью и продовольствием разрушены в субботу в результате обстрелов порта Моха на юго-западе Йемена со стороны мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах". Об этом, как передает информационное агентство Saba, говорится в заявлении МИД признанного международным сообществом правительства арабской республики.

В нем указывается, что хуситы атаковали расположенную неподалеку от Баб-эль-Мандебского пролива морскую гавань одной баллистической ракетой и пятью заминированными беспилотниками. "Удары привели к массовым разрушениям его [порта] объектов после усилий местных властей по восстановлению порта и начала его эксплуатации, в первую очередь для получения коммерческих грузов и гуманитарной помощи для облегчения страданий граждан", - отмечается в коммюнике. Атаку в министерстве назвали "вопиющим вызовом всем международным усилиям по смягчению гуманитарного кризиса и прекращению войны в Йемене", призвав ООН "занять твердую позицию в отношении нападений хуситов". В МИД также указали, что обстрел привел к возгоранию на больших площадях, где хранятся поставленные рядом гуманитарных организаций и импортерами грузы, продукты питания и товары первой необходимости.

Глава портовой администрации Абдель Малек аш-Шараби сообщил, что порт начал функционировать менее месяца назад, и назвал атаку "военным преступлением", которое препятствует доставке продовольствия для жителей западного побережья и прилегающих районов. По имеющимся данным, пострадавших в результате обстрелов не было.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Затяжной конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.

Хуситы систематически осуществляют атаки, главной целью которых остаются Саудовская Аравия и ее инфраструктура, в том числе нефтяная. Между тем временами они применяют свои ракетные арсеналы, а также флот беспилотников и в самом Йемене, в первую очередь против войск, поддерживающих признанные международным сообществом власти страны.