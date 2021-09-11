СМИ: в результате атаки боевиков ИГ на севере Ирака погибли трое силовиков

КАИР, 11 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере трое сотрудников Федеральной полиции Ирака погибли и еще один получил ранения в результате нападения в субботу боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) к северу от Багдада. Об этом сообщает телеканал Alsumaria со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.

Атака была совершена в районе Дакук, расположенном на юге провинции Киркук. "Боевики ИГ напали на 5-ю бригаду полиции, в результате чего погибли трое ее сотрудников и один получил ранения", - отметил источник.

Ровно неделю назад экстремисты из ИГ атаковали блокпост полиции в одной из деревень района Эр-Рашад в Киркуке. В стычках с радикалами, которые длились несколько часов, погибли 13 стражей порядка, в том числе один офицер. Эта вылазка стала одной из самых крупных с начала текущего года.

Боевики ИГ оккупировали около трети иракской территории летом 2014 года. В июне того же года они захватили второй по величине город страны Мосул и объявили его столицей так называемого халифата. В 2015 году при поддержке международной коалиции правительственные силы начали широкомасштабную кампанию освобождения перешедших под контроль экстремистов районов. После поражения группировки в Ираке, о котором власти страны объявили в декабре 2017 года, обстановка в сфере безопасности там заметно улучшилась, а атаки, в том числе теракты и другие вылазки, пошли на спад.

Силовые ведомства по-прежнему проводят в разных районах рейды с целью уничтожения террористического подполья, боевики которого все еще осуществляют нападения на сотрудников правопорядка, армию и мирных граждан.