Глава МИД ДНР сравнила способ взрыва в Донецке с методами ИГ

ДОНЕЦК, 11 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова сравнила способ произошедшего на нефтебазе в Донецке взрыва с методами, которые применяет террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

"Украинские вооруженные формирования продолжают нарушать все существующие мирные договоренности, международное право и понятия о гуманности: только за сегодня было совершено сразу несколько огневых провокаций и действий диверсионного характера. Напомним, что сброс снарядов с БПЛА - это метод, который, помимо украинских силовиков, широко применяется еще и боевиками ИГИЛ и других террористических группировок", - цитирует Никонорову Донецкое агентство новостей.

По словам главы МИД ДНР, "украинская сторона совершила намеренную террористическую атаку, целью которой было причинение ущерба не только предприятиям и инфраструктуре республики, но и мирным жителям, поскольку взрыв и пожар в донецком районе представляет серьезную опасность для проживающих поблизости граждан". Она призвала страны - гаранты Минских соглашений и Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ "задействовать все возможные рычаги давления на Украину с целью немедленного прекращения создаваемой Киевом эскалации".

В субботу на нефтебазе в Кировском районе Донецка произошел взрыв. Первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил позже, что с утра над нефтебазой были зафиксированы украинские БПЛА, проводившие разведку, в связи с чем персонал базы был эвакуирован. Приблизительно в 12:30 по местному времени (совпадает с мск) украинский БПЛА сбросил взрывное устройство на нефтехранилище, в результате чего были уничтожены 1,3 тыс. тонн топлива, два БПЛА были сбиты взрывной волной, они упали рядом.

Глава ДНР Денис Пушилин назвал произошедшее терактом и призвал представителей международной общественности, в частности ОБСЕ, содействовать расследованию этого и других инцидентов и оказать влияние на Украину для недопущения возобновления полноценных боевых действий.

Также в субботу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что два мирных жителя республики получили ранения различной степени тяжести во время обстрела украинскими силовиками Докучаевска. По данным СЦКК, Вооруженные силы Украины в субботу выпустили 20 мин калибра 120 мм по поселку Озеряновка на западной окраине Горловки и Докучаевску, кроме того, по поселку Верхнеторецкое Нижнее вблизи Ясиноватой было выпущено 12 мин калибра 120 мм.