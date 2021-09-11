СМИ: МАГАТЭ не получит доступ к ядерным объектам Ирана после визита гендиректора агентства

ТАСС, 11 сентября. Представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не получат доступ к ядерным объектам в Иране после визита в Тегеран генерального директора агентства Рафаэля Гросси, который прибудет в столицу Ирана в субботу для переговоров по вопросам сотрудничества МАГАТЭ и Ирана. Об этом в субботу сообщил телеканал PressTV со ссылкой на источник.

Кроме того, согласно сведениям источника телеканала, не будет восстановлен доступ МАГАТЭ к камерам наблюдения на ядерных объектах в Иране.

Собеседник PressTV отметил, что Иран не намерен пересматривать свою позицию по вопросу предоставления МАГАТЭ доступа к данным о ядерных объектах. "Переговоры во время визита генерального директора МАГАТЭ в Тегеран будут касаться только обслуживания некоторого оборудования для мониторинга, других вопросов на повестке дня нет", - заявил источник.

В конце мая МАГАТЭ и Иран достигли соглашения о продлении на три месяца временной договоренности о мониторинге на иранских ядерных объектах, срок действия которой завершился 23 мая, но затем был продлен до 24 июня. Первоначальная договоренность была согласована 23 февраля после вступления в силу нового иранского закона, который приостановил действие дополнительного протокола к соглашению о гарантиях с МАГАТЭ. В результате агентство лишилось доступа к камерам наблюдения на ядерных объектах в Иране. В Тегеране заявляли, что информация с камер будет стерта после истечения трех месяцев, если США не отменят санкции в отношении Ирана. В МАГАТЭ также сообщили, что Иран все еще не предоставил агентству доступ к оборудованию для мониторинга.

В субботу стало известно, что гендиректор агентства прибудет в Иран 11 сентября с однодневным визитом для участия в переговорах с иранской стороной.

В Вене с апреля ведутся очные переговоры Ирана и международной "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) с целью восстановления иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде: снятия санкций США с Ирана, выполнения ядерных обязательств Тегераном, возвращения США в сделку. Наработка в стране оружейного урана является нарушением условий сделки.