Опрос: в ФРГ социал-демократы увеличивают отрыв от блока ХДС/ХСС на 6%

БЕРЛИН, 11 сентября. /ТАСС/. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) за две недели до выборов в Бундестаг (пройдут 26 сентября) опережает консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) на шесть процентных пунктов. Об этом свидетельствуют опубликованные в субботу вечером данные еженедельного опроса, проведенного институтом изучения общественного мнения INSA по заказу газеты BILD am Sonntag.

По сравнению с результатами прошлой недели рейтинг СДПГ повысился на один процентный пункт - до 26%. Если бы парламентские выборы проходили в ближайшее воскресенье, то блок ХДС/ХСС набрал бы на них 20% голосов. Рейтинг консерваторов по сравнению с прошлой неделей не изменился.

Как показал опрос, популярность партии "Союз-90"/"зеленые" продолжает падать: сейчас ее уровень составляет всего 15% (минус один пункт). "Зеленые" лишь на 2 пункта опережают Свободную демократическую партию (СвДП), за которую готовы проголосовать 13% избирателей. Рейтинг правопопулистской "Альтернативы для Германии" составляет 11% (минус один пункт), Левой партии - 6% (также минус один пункт).

Что касается возможных коалиций, то снова - спустя долгое время - парламентское большинство при таком раскладе могла бы получить так называемая "большая коалиция" (СДПГ и блок ХДС/ХСС). Кроме того, возможны альянс из ХДС/ХСС, "зеленых" и СвДП (так называемая коалиция "Ямайка" - по цветам, символизирующим партии и совпадающим с цветами флага Ямайки), коалиция "светофор" из СДПГ, "зеленых" и либералов, а также "красно-зелено-красный" союз (СДПГ, "зеленые" и Левая партия).

Если бы выборы канцлера в Германии проходили посредством прямого голосования, то кандидат от СДПГ Олаф Шольц получил бы 31% голосов, Анналена Бербок от "зеленых" - 14%, Армин Лашет от ХДС/ХСС - 13%. В опросе принимали участие 1 152 гражданина Германии, обладающих правом голоса.

Парламентские выборы, по итогам которых будет сформировано новое правительство с новым канцлером, пройдут в ФРГ 26 сентября. Ангела Меркель свою кандидатуру в очередной раз выдвигать не стала и намерена по истечении срока полномочий уйти из политики.