Премьера Гаити призывают к отставке после вызова на допрос по делу об убийстве президента

ГАВАНА, 11 сентября. /ТАСС/. Управление по защите граждан Гаити, являющееся основной правозащитной организацией в республике, призвало премьер-министра Ариэля Анри подать в отставку после того, как в пятницу он был вызван в прокуратуру для дачи показаний по делу об убийстве президента страны Жовенеля Моиза. Соответствующее заявление размещено в субботу на странице правозащитников в Twitter.

"Управление по защите граждан <...> с возмущением узнало, что после официального запроса прокурора Порт-о-Пренса в [телекоммуникационную] компанию Digicel она подтвердила факт телефонных разговоров между премьер-министром Ариэлем Анри и Жозефом-Феликсом Бадьё, одним из предполагаемых организаторов убийства президента Жовенеля Моиза, - говорится в сообщении. - Ради продолжения расследования убийства президента Жовенеля Моиза и установления истины господин Ариэль Анри должен без промедления уйти в отставку".

Управление также призвало Организацию американских государств и представительство ООН в Гаити избегать поддержки Анри, который, по его мнению, "становится одним из подозреваемых в убийстве президента".

В пятницу прокурор Порт-о-Пренса Бед-Фор Клод направил Анри повестку, вызвав его в прокуратуру для дачи показаний по делу об убийстве президента. Глава правительства республики должен явиться в инстанцию 14 сентября. Как в свою очередь проинформировал местный новостной портал "Газет Аити", сведения о телефонных разговорах между Анри и Бадьё появились менее чем за сутки до подписания соглашения между властями и оппозицией об урегулировании политического кризиса в стране.

Моиз был смертельно ранен 7 июля во время нападения неизвестных на резиденцию главы государства, огнестрельные ранения также получила его супруга. Позже власти объявили, что в преступную группу входили 26 граждан Колумбии, часть которых уже арестована. Всего по делу об убийстве задержаны более 40 человек. Президента похоронили 23 июля в городе Кап-Аитьен на севере республики.