Байден возложил венок у Пентагона в память о жертвах терактов 11 сентября

ВАШИНГТОН, 11 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в субботу принял участие в церемонии возложения венка в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года у здания Пентагона, на которое 20 лет назад террористы направили один из захваченных ими пассажирских авиалайнеров. Трансляцию вели американские телеканалы.

Американский лидер прибыл к зданию военного ведомства вместе с первой леди США Джилл Байден. В церемонии также участвовали вице-президент США Камала Харрис с супругом Дугласом Эмхоффом, министр обороны США Ллойд Остин и председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли. Байден не стал произносить никакие речи.

Утром в субботу у здания Пентагона прошла траурная церемония в память о жертвах терактов 11 сентября, на которой выступили Остин и Милли. Байден в это время находился в Нью-Йорке.

11 сентября 2001 года 19 террористов из группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) захватили в США четыре пассажирских авиалайнера. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра - самые высокие на тот момент здания в Нью-Йорке, третий - на здание Пентагона в пригороде Вашингтона. Четвертый самолет также направлялся в сторону американской столицы, однако разбился недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания. В результате терактов погибли 2 977 человек.