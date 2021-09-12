СМИ: глава МИД Японии намерен принять участие в сессии Генассамблеи ООН

ТОКИО, 12 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги планирует в конце сентября посетить Нью-Йорк для участия в предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Об этом в воскресенье сообщил телеканал NHK.

Телеканал отмечает, что на полях сессии Мотэги намерен провести переговоры со своими зарубежными коллегами, включая глав МИД ФРГ, Индии и Бразилии.

Между тем премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга, срок полномочий которого на посту главы правительства истекает в сентябре, не станет лично посещать Генассамблею и вместо этого выступит с видеообращением, подчеркивает NHK.

76-я сессия Генассамблеи ООН открывается 14 сентября в штаб-квартире организации в Нью-Йорке. Неделя высокого уровня пройдет с 21 по 27 сентября. В соответствии с распоряжением президента России Владимира Путина делегацию РФ на сессии ГА ООН возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.