ВВС Израиля поразили военные объекты ХАМАС в секторе Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 сентября. /ТАСС/. Истребители и вертолеты Армии обороны Израиля нанесли в воскресенье удары по военным объектам радикального движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракеты по израильской территории в субботу вечером. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Истребители и вертолеты Армии обороны Израиля нанесли удары по нескольким целям террористической организации ХАМАС в секторе Газа, включая подземные цеха по производству ракет, военный тренировочный лагерь, военную базу со складом оружия, а также диверсионный тоннель организации. Ночные атаки были осуществлены в ответ на ракетный обстрел израильской территории днем ранее", - говорится в заявлении.

Вечером 11 сентября палестинские радикалы из сектора Газа выпустили одну ракету по израильской территории, она была перехвачена системой ПВО "Железный купол", сообщила ранее армейская пресс-служба. Военные указали, что сирены ПВО в результате обстрела прозвучали в городе Сдерот и районах, граничащих с палестинским анклавом. В предыдущий раз радикалы из Газы выпустили одну ракету по территории еврейского государства 10 сентября, она также была перехвачена с помощью "Железного купола".

21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе, которые на протяжении 11 дней до этого обменивались ракетными ударами. Жертвами противостояния стали 257 жителей прибрежного анклава, около 2 тыс. получили ранения. С израильской стороны погибли 13 человек. Сейчас при активном посредничестве Египта идет работа над постоянным соглашением о перемирии между участниками конфликта.