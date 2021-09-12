Нью-Йорк готовится принять гибридную Генеральную Ассамблею ООН

НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /ТАСС/. Продолжающееся распространение коронавируса в мире, очевидно, не может не оказать влияния на проведение открывающейся 14 сентября очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, но сам факт присутствия на форуме высоких гостей все же символизирует о начале возвращения к нормальной жизни.

75-летний юбилей Организации Объединенных Наций в прошлом году не удалось отметить торжественным проведением Генеральной Ассамблеи. Пандемия нового коронавируса свела тогда очную программу одного из главных мероприятий международной повестки на нет. Распространение новых штаммов инфекции, замедление темпов вакцинации в мире грозит повлиять и на формат нынешней сессии, однако все же делегации сохраняют оптимизм и не намерены так просто отдавать возможность лично выступить в рамках авторитетного форума.

Кульминацией сессии станет проведение с 21 по 27 сентября недели высокого уровня. Еще в августе принимающая сторона - США - призвала страны перевести мероприятия в онлайн-формат. Решение же перейти к смешанной гибридной системе и планы организовать часть двусторонних встреч на территории дипмиссий государств стало своего рода компромиссом.

Тем временем власти Нью-Йорка начали готовиться к приезду представителей мирового истеблишмента. Число правоохранителей и сотрудников служб безопасности увеличилось на близлежащих к штаб-квартире ООН улицах.

Митинги и ограждения

За последнюю неделю территория вокруг цитадели международного сообщества стала притягивать все больше людей. Например, напротив здания проводятся митинги из-за ситуации в Афганистане. Полиция постепенно устанавливает заграждения. В дни высокой недели соседние авеню перекроют, пройти к ООН можно будет лишь при наличии аккредитации. У входа в здание в выходные шли строительные работы, шумела техника. Внутри жизнь также активизировалась. Августовское затишье, прерванное афганским кризисом, завершилось рабочими буднями. На этаже, где заседает Совет Безопасности, усилено присутствие ооновской полиции, ее сотрудники пока что находят время обменяться шутками со знакомыми журналистами.

Грядущие ограничения расстраивают представителей СМИ, желающих лично пообщаться с прибывающими на сессию главами государств и правительств.

Рекомендации организаторов

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд направила коллегам письмо, рекомендовав делегациям рассмотреть возможность участия в неделе высокого уровня в виртуальном режиме, чтобы предстоящие дискуссии не стали "событием - суперраспространителем" пандемии.

Вместе с тем официальный представитель генсекретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик заявил ТАСС, что штаб-квартира ООН приняла необходимые меры предосторожности. "Мы уже приняли серию мер ввиду распространения дельта-варианта коронавируса, в том числе ввели обязательное ношение масок всеми сотрудниками в штаб-квартире ООН, обязательное информирование о статусе вакцинации, обязательство для персонала информировать о положительных результатах теста на коронавирус и обязательное вакцинирование определенных категорий персонала в преддверии недели высокого уровня", - рассказал он.

Председатель 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Волкан Бозкыр сообщил, что о намерении посетить мероприятия в Нью-Йорке заявили руководители 83 государств, 43 главы правительств, а также министры иностранных дел 23 стран. Ожидается и прибытие американского лидера.

При этом предполагается, что от делегатов не будут требовать наличия вакцинации. Иными словами: заходя на территорию штаб-квартиры, каждый сам несет ответственность. В то же время власти Нью-Йорка готовы обеспечить прибывающих гостей сессии препаратами от коронавируса, сообщил генсекретарь ООН Антониу Гутерриш.

Код доступа

Однако тех, кто не сможет предоставить подтверждение о сделанной прививке, ожидают ограничения. Речь идет также о привившихся вакцинами, не одобренными на территории США.

В кафе и ресторанах Нью-Йорка отказывают в посещении лицам, которые вакцинировались препаратами, не имеющими сертификации американского регулятора.

На вопрос ТАСС о том, будет ли вакцинация обязательным условием для того, чтобы позавтракать или пообедать в кафетерии ООН, кассир кивнула утвердительно. На следующий день у входа в заведение разместили предупреждение о требовании к посетителям показать QR-код или документ, подтверждающие наличие у них прививки.

В целом персонал организации оптимистично настроен в преддверии сессии. Девушка-полицейский заверила корреспондента ТАСС, что готова к неделе высокого уровня. "Мы полностью готовы", - сказала она.