Беспилотники атаковали аэропорт Эрбиля

КАИР, 12 сентября. /ТАСС/. Международный аэропорт Эрбиля в Иракском Курдистане был атакован вечером в субботу при помощи двух заминированных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в результате нападения никто не пострадал. Об этом, как передает телеканал Al Arabiya, заявил в воскресенье официальный представитель международной коалиции полковник Уэйн Маротто.

"Силы коалиции на авиабазе в Эрбиле (находится на территории аэропорта - прим. ТАСС) были атакованы двумя БПЛА около 23:43 по местному времени (совпадает с московским). Пострадавших и ущерба не зафиксировано", - сказал он. При этом, по словам Маротто, для уничтожения дронов были задействованы системы боевого охранения, в результате чего один из летательных аппаратов упал внутри периметра базы, второй - за его пределами.

В субботу агентство Reuters информировало, что аэропорт подвергся ракетному удару. Сообщалось, что одновременно с нападением в американском генконсульстве в Эрбиле сработали сирены воздушной тревоги. Администрация аэропорта, а также местные силовики подтвердили, что жертв и разрушений на земле не было.

Это далеко не первый инцидент в районе эрбильского аэропорта, где находится используемая американскими ВС база. Именно она, по заявлению местных властей, чаще всего становится целью нападений. Так, 14 апреля этот военный объект был также атакован при помощи беспилотника. Утверждалось, что в результате инцидента никто не пострадал. В ночь на 15 февраля по самому Эрбилю и его аэропорту было выпущено 14 ракет, в результате чего погибли иностранный контрактник и гражданин Ирака, а пять американских солдат и двое мирных жителей получили ранения.