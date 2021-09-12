Министр обороны Израиля призвал мировые державы возобновить действие антииранских санкций

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 сентября. /ТАСС/. Министр обороны Израиля Бени Ганц призвал в воскресенье мировые державы к возвращению санкций в отношении Ирана в рамках процедуры снэпбэк (snapback), предусмотренной Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Соответствующее заявление он сделал, выступая на конференции в городе Герцлия к северу от Тель-Авива.

"Иран не соблюдает подписанные им соглашения, а потому нет оснований полагать, что он будет соблюдать какие-либо соглашения в будущем. Пришло время действовать. Я призываю страны, которые все еще являются участниками ядерного соглашения, ввести санкции, предусмотренные в нем. Пришло время осуществить снэпбэк", - распространила высказывания министра его пресс-служба.

По мнению Ганца, "усилия в отношении Ирана, а также в отношении Афганистана и еще рада стран, в интересах не только Ближнего Востока или Запада". "Пришло время всем мировым державам, включая Россию и Китай, присоединиться к кампании по поддержанию глобальной стабильности", - добавил израильский министр.

Ганц обвинил Тегеран в использовании "организованных террористических армий, которые помогают Ирану в достижении его экономических, политических и военных целей". "Одним из наиболее важных инструментов, используемых Ираном и его сателлитами, являются беспилотные летательные аппараты (БПЛА) с дальностью действия в тысячи километров", - продолжил он. По словам Ганца, база на полигоне Кашан в центральной части Ирана "используется для подготовки террористов из Йемена, Ирака, Сирии и Ливана и их обучения управлению БПЛА иранского производства".

О мерах по развитию экономики Западного берега и сектора Газа

Израиль осуществляет ряд мер по экономическому и социальному развитию для Западного берега реки Иордан и сектора Газа, заявил Ганц.

"У нас есть политический спор с лидерами Палестинской [национальной] администрации (ПНА), который должен быть разрешен, но мы разделяем общее стремление к миру и безопасности. В эти непростые времена координация с властями Палестины и укрепление палестинской экономики в десятки раз лучше, чем укрепление иранских "марионеток" на наших (Израиля) границах. Мы продвигаем меры по экономическому и социальному развитию (для Западного берега и сектора Газа)", - распространила высказывания министра его пресс-служба.

Ганц подчеркнул, что "если [палестинские] террористические организации попытаются воспользоваться ситуацией и действовать вопреки интересам большинства палестинцев, которые хотят сохранить тенденцию экономического развития и стабильности, им (палестинским радикалам) придется первым заплатить за это цену". "Израиль не намерен причинять вред [гражданским] палестинским жителям Иудеи и Самарии (израильское обозначение Западного берега) или сектора Газа", - отметил израильский министр, указав, что "именно по этой причине решил встретиться с председателем ПНА Махмудом Аббасом, который на протяжении многих лет борется с терроризмом в интересах своего народа".

В конце августа министр обороны Израиля и президент Палестины провели переговоры в городе Рамалла на Западном берегу реки Иордан. Стороны обсудили политику в сфере безопасности, экономические и гражданские вопросы, написал тогда Ганц в Twitter. Эта встреча стала первым контактом на высоком уровне между Палестиной и Израилем за долгие годы, но о возобновлении полноценного мирного процесса речи пока не идет.

Последние прямые переговоры между израильтянами и палестинцами по урегулированию длящегося десятилетиями конфликта завершились провалом в апреле 2014 года. Предшествовавший этой попытке реанимации мирного процесса дипломатический раунд 2010 года также ни к каким подвижкам не привел. С 2014 года мирные переговоры между сторонами палестино-израильского противостояния не ведутся.