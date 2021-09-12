Al Jazeera: повстанцы Тыграя захватили несколько городов на севере Эфиопии

ПРЕТОРИЯ, 12 сентября. /ТАСС/. Правительственные части Эфиопии покинули на территории штата Амхара несколько городов, которые несколько дней назад были отбиты ими у отрядов Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ). Об этом сообщил в воскресенье телеканал Al Jazeera со ссылкой на правительство Амхары.

В свою очередь телеканал повстанцев Tigrai TV передал в воскресенье сводку центрального командования Сил освобождения Тыграя о результатах проведенных с 8 по 12 сентября боевых действий в рамках операции "Восход солнца". Из нее следует, что подразделения Тыграя разгромили в штате Амхара в районе городов Вельдия и Секота части эфиопского спецназа, а также отряды амхарского ополчения. В результате интенсивных боев повстанцами Тыграя взяты города Секота, Хамусит, Велехе и Бигуна, отмечает Tigrai TV. Силы освобождения Тыграя преследуют в указанных районах отступающие части эфиопской армии. Подтверждения данной информации из независимых источников нет.

В минувшем июле силы Тыграя начали операцию против федеральных войск, перейдя на территорию соседних штатов Амхара и Афар. Повстанцы смогли в первые три недели наступления перерезать ряд транспортных магистралей и взять под свой контроль несколько ключевых городов на территориях двух штатов, прилегающих к Тыграю. Однако в начале августа правительственные части при поддержке ополчения Амхары и спецподразделений Афара начали контрнаступление, добившись успеха на ряде направлений. К сентябрю им удалось вернуть контроль над большей частью городов и стратегически важных поселков, которые ранее были захвачены отрядами НФОТ. Сейчас повстанцы на ряде направлений перешли в контрнаступление.