Мэр Парижа анонсировала свою кандидатуру на президентских выборах во Франции

ПАРИЖ, 12 сентября. /ТАСС/. Мэр Парижа Анн Идальго станет кандидатом на выборах президента Франции в 2022 году. Об этом политик объявила в воскресенье на пресс-конференции, которую транслировал телеканал BFMTV.

"Сегодня я готова объявить, <...> что решила стать кандидатом на должность президента Франции", - заявила она.

Глава парижской администрации, которая состоит в Социалистической партии Франции, не стала вдаваться в подробности своей предвыборной программы, пообещав пока что "вести уважительный и открытый диалог с французами" в преддверии выборов. В то же время накануне было объявлено о скором выходе ее книги "Французская женщина", в которой она называет приоритетным направлением работы пересмотр зарплат работников сферы образования. Также большое внимание Идальго планирует уделить вопросам экологии, выступая за "международную юрисдикцию" в этой сфере и за скорейший отказ от атомных электростанций в пользу возобновляемых источников энергии.

Анн Идальго начала карьеру в госслужбе с 1984 года в коммуне Шевилли-Ларю с должности инспектора по трудовым отношениям. С 1997 года работала на различных должностях в правительстве страны, в 2001 году была назначена помощником мэра Парижа. В 2014 году была впервые избрана мэром Парижа, в 2020 году ее переизбрали на второй срок.

Первый тур президентских выборов во Франции назначен на 10 апреля 2022 года. Второй состоится 24 апреля в случае, если никто из кандидатов не получит абсолютного большинства голосов. Эти президентские выборы станут двенадцатыми в истории Пятой Французской Республики.

К настоящему моменту о желании побороться за президентское кресло заявили 13 кандидатов, однако наблюдатели ожидают, что этот список расширится. До сих пор не прозвучало официальных заявлений из кабинета нынешнего главы государства Эмманюэля Макрона. Между тем, по данным опросов, с большой вероятностью половину голосов избирателей разделят между собой в первом туре кандидат от партии Национальное объединение Марин Ле Пен и Макрон. В случае их выхода во второй тур победу прочат действующему главе государства.