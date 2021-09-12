Лукашенко заявил, что не будет разговаривать с Западом, пока не снимут санкции

МИНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Белоруссия не пойдет на контакт с Западом до тех пор, пока не будут сняты санкции. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко журналистам в воскресенье.

"Пока не будут сняты эти безмозглые санкции и унижение наших людей, разговаривать мы с ними не будем", - приводит слова главы государства агентство БелТА.

Как передает агентство, Лукашенко также сообщил, что председатель Европейского совета Шарль Мишель просил президента России Владимира Путина надавить на Белоруссию с целью изменения политики белорусского руководства. "Это несолидное поведение", - сказал Лукашенко.

"То есть они заходят, извините меня, как псы побитые, притом в мелочах: по спорту, культуре, по всем направлениям. Начинают наших ребят давить ни за что: вышел Басков (Дмитрий Басков, подавший в отставку с поста главы Федерации хоккея Белоруссии - прим. ТАСС) с флагом за президента - враг, мы требуем исключить тебя из федерации. Мерзавцы мелкотравчатые, мелочные. Это действительно несолидное поведение", - сказал Лукашенко. Он считает неприемлемыми требования Запада в адрес Белоруссии. "Политзаключенные", выборы и прочее. Слушайте, вы займитесь у себя там. Они у себя не могут разобраться", - отметил Лукашенко. Белорусский президент подчеркнул, что проблемой Запада является, в частности, ситуация с беженцами. "Они [беженцы] хлынули туда по разным направлениям - через Турцию, другие страны", - сказал Лукашенко.

Он считает возможными переговоры с Западом по миграционной проблеме. "Хотите жить безопасно - приезжайте. Определим место, будем встречаться, обсуждать эти вопросы", - сказал Лукашенко, подчеркнув, что первоначально для этого Западу необходимо отказаться от санкционной политики. Президент считает, что западные санкции не достигли целей, поставленных их инициаторами, и попросил не переживать на случай новых ограничений в отношении Белоруссии. "Хотите помощи - ведите себя достойно. Не надо нас считать какими-то второстепенными людьми. У нас есть все для того, чтобы защитить нашу страну от любых посягательств", - заключил президент Белоруссии.