СМИ: военное руководство Гвинеи намерено оставаться у власти в течение двух лет

ПРЕТОРИЯ, 12 сентября. /ТАСС/. Военные, совершившие государственный переворот в Гвинее, намерены оставаться у власти в течение ближайших двух лет, после чего в стране пройдут свободные выборы. Об этом сообщил в воскресенье гвинейский новостной портал Guinee7 со ссылкой на состоявшиеся 10 сентября в Конакри переговоры между военным руководством и делегацией Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).

По данным электронного издания, в ближайшие два года Гвинея будет осуществлять переходный период под руководством созданного военными Национального комитета по сплочению и развитию (НКСР) и правительства народного единства.

Делегация ЭКОВАС встретилась в одном из отелей Конакри с организатором переворота и лидером НКСР полковником Мамади Думбуя. В ходе переговоров был поднят вопрос о будущем свергнутого и удерживаемого военными президента Гвинеи Альфы Конде. Guinee7 передает, что военные готовы предоставить Конде выбор - оставаться в стране, но находиться под домашним арестом, либо покинуть Гвинею и уехать в любую страну по его выбору.

Членам делегации, в которую входили главы МИД Буркина-Фасо, Ганы, Нигерии и Того, а также председатель комиссии ЭКОВАС Жан-Клод Бру, была дана возможность провести очную встречу с Конде. Как заявил после ее завершения Жан-Клод Бру, бывший президент здоров. "С ним [Конде] все будет в порядке", - заметил представитель ЭКОВАС.

Решение об отправке делегации в Гвинею для встречи с военными было принято 8 сентября на экстренном саммите ЭКОВАС, который прошел под председательством президента Ганы Наны Акуфо-Аддо. Его участники также приостановили членство Гвинеи в ЭКОВАС, куда входят 15 государств, и призвали военных немедленно освободить Конде.

5 сентября Думбуя, командующий элитным подразделением спецназа, объявил о задержании возглавляющего страну с 2010 года 83-летнего Конде. Мятежники сформировали НКСР, отменили конституцию, распустили правительство и парламент, назначили военных губернаторов и ввели комендантский час. Ведущие державы, включая Россию, осудили неконституционные действия военных, призвав освободить президента и урегулировать ситуацию путем переговоров.