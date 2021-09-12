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Президент Ирана обсудил с премьером Ирака борьбу с терроризмом и сотрудничество двух стран

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми отметил, что Багдад придает особое значение укреплению отношений с Тегераном

ТЕГЕРАН, 12 сентября. /ТАСС/. Президент Ирана Эбрахим Раиси обсудил с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Казыми международную обстановку, борьбу с терроризмом и двухстороннее сотрудничество. Встреча политиков прошла в воскресенье в Тегеране.

"Развитие отношений между двумя странами может увеличить роль Тегерана и Багдада на региональной и международной аренах", - цитирует слова Раиси его пресс-служба. Также иранский политик отметил, что "информация об отмене туристических виз между странами стала хорошей новостью". При этом подробности этой договоренности он не привел.

В свою очередь аль-Казыми отметил, что "Ирак придает особое значение укреплению отношений с Ираном". "Иран с самого начала поддерживал иракскую сторону в борьбе с террористами "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая группировка), и народ Ирака всегда будет благодарен за это", - заявил он.

Аль-Казыми прибыл в Иран в воскресенье во главе иракской делегации. По словам иракского политика, задачей поездки является укрепление двусторонних отношений с иранской стороной.

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ИранИракРаиси, Эбрахим
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