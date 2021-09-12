Премьер Греции сообщил об отсутствии напряженности на границе с Турцией в этом году

АФИНЫ, 12 сентября. /ТАСС/. Турция не создавала в 2021 году напряженности на границе с Грецией подобной той, что была в 2020 году. Об этом заявил в воскресенье премьер-министр Кириакос Мицотакис на традиционной пресс-конференции, которая проходила на 85-й Салоникской международной ярмарке. Прямую трансляцию пресс-конференции вел государственный телеканал ERT1.

Премьеру задали вопрос, не вызывают ли у него озабоченность постоянные требования Турции о демилитаризации греческих островов в Эгейском море. "Наша политика в отношении Турции не меняется, - ответил Мицотакис. - Мы стремимся к хорошим отношениям, основанным в полной мере на международном праве и уважении правил добрососедства. Мы показали на практике, что мы можем защищать наш суверенитет и наши суверенные права. Всем известно, что наше право на самооборону, которое зафиксировано в хартии ООН, совершенно не подлежит обсуждению". Премьер подчеркнул, что "считает позитивным тот факт, что в 2021 году не было напряженности 2020 года, и появились какие-то сферы взаимопонимания [с Турцией] в экономической сфере".

"Мы можем больше сотрудничать по проблеме беженцев, именно на этом и была сфокусирована недавняя дискуссия между нами, когда я разговаривал в последний раз с президентом [Турции Тайипом] Эрдоганом", - продолжил премьер, добавив, что "Турция знает, что Греция может эффективно охранять свои границы". "Думаю, что в наших общих интересах ограничить поток [мигрантов] из Афганистана и поддерживать беженцев поблизости от их родных очагов. Это мы будем делать, и думаю, что существует базовое соглашение между Европой и Грецией, а также Турцией", - добавил премьер.

Отвечая на вопрос по поводу его встречи с президентом Турции в Нью-Йорке в рамках Генассамблеи ООН в конце сентября, Мицотакис сказал, что она не запланирована. "Наши программы не совпадают, мы не будем в Нью-Йорке в одни и те же дни", - пояснил греческий премьер.

Напряженность между Грецией и Турцией

Греция не признает заключенный в ноябре 2019 года Анкарой с ливийским правительством меморандум о взаимопонимании по разграничению морских зон между двумя странами. По оценке греческого МИД, документ, в котором имеются координаты для фактического разграничения морского шельфа и исключительных экономических зон Турции и Ливии, лишает греческие острова, которые находятся между Турцией и Ливией, права на континентальный шельф и исключительные экономические зоны. В свою очередь Греция заключила в 2020 году с Италией и Египтом соглашения о разграничении морских зон.

Анкара заявила тогда, что не признает греко-египетское соглашение, и направила свое исследовательское судно Oruc Reis ("Оруч Реис") в сопровождении группы военных кораблей для сейсмической разведки на греческом морском шельфе близ острова Кастелоризо. В свою очередь Греция привела в боевую готовность свои вооруженные силы и заявила, что будет защищать свои суверенные права. Такая напряженность в 2020 году существовала в течение нескольких месяцев. В 2021 году нарушений греческих территориальных вод подобного масштаба со стороны Турции не было.