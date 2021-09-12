Пражский град назвал терроризм и нелегальную миграцию угрозами для Чехии

ПРАГА, 12 сентября. /ТАСС/. Терроризм и нелегальная миграция являются основными угрозами для Чехии, которые определила в воскресенье группа экспертов в сфере безопасности, действующая при президенте республики Милоше Земане. Об этом сообщил на своей странице в Twitter пресс-секретарь главы государства Иржи Овчачек.

"В воскресенье, 12 сентября, во дворце в [местечке] Ланы [загородная резиденция чешских президентов, расположенная недалеко от Праги] состоялось совещание экспертной группы [по вопросам безопасности] президента республики Милоша Земана. В нем приняли участие министр иностранных дел Якуб Кулганек и министр обороны Лубомир Метнар, - отметил Овчачек. - Для Чехии были идентифицированы две угрозы в сфере безопасности - [нелегальная] миграция и терроризм".

На совещании обсуждались возможные последствия для республики неудачной миссии НАТО в Афганистане. Его участники высказались за существенное усиление охраны государственных границ Чехии, что должно осуществляться в сотрудничестве с другими странами Евросоюза, подчеркнул Овчачек.