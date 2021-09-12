"Талибан" заявил, что вузы Афганистана возобновят свою работу в течение недели

КАИР, 12 сентября. /ТАСС/. Высшие учебные заведения Афганистана возобновят свою работу в течение недели, после того как будут решены вопросы, связанные с изменениями в расписании, а также с финансированием вузов. Об этом заявил в воскресенье Абдул Баки Хаккани, назначенный захватившим власть в стране радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) на должность министра высшего образования "Исламского эмирата Афганистан" (самоназвание талибов) во временном кабмине.

"В настоящий момент идет обсуждение различных технических аспектов, связанных с возобновлением полноценного функционирования университетов. Главным образом это касается вопросов, связанных с финансированием, а также с изменениями в расписании, поскольку малозначительные предметы должны быть исключены из учебной программы и заменены современными. Все консультации будут завершены не позднее чем через неделю", - приводит его слова местный телеканал Ariana News.

По словам Хаккани, образовательный сектор - один из наиболее пострадавших за последнее время, сначала из-за пандемии коронавируса, а затем из-за смены власти в Афганистане.

В то же время он подтвердил, что отныне в стране образовательный процесс будет строиться по гендерному признаку: студентов будут обучать преподаватели-мужчины, а студенток - преподаватели-женщины. Кроме того, студенты и студентки будут обучаться раздельно.

Между тем, как подчеркнул Хаккани, "новая система будет выявлять талантливых студентов и студенток, которых в дальнейшем будут отправлять за рубеж для получения опыта на благо будущего страны". Вместе с тем он призвал вернуться на родину афганских преподавателей и преподавательниц, работающих за пределами Афганистана.

Ранее представители "Талибана" пообещали, что все достижения афганской образовательной системы, которых удалось добиться за два последних десятилетия, будут сохранены.