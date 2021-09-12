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По меньшей мере один сириец погиб при взрыве заложенной террористами мины вблизи Сальмии

В больницу доставлено еще несколько пострадавших граждан

БЕЙРУТ, 12 сентября. /ТАСС/. Врыв заложенной террористами мины привел к гибели по меньшей мере одного мирного жителя в сирийской провинции Хама. Как передала в воскресенье телестанция Al Ekhbariya, инцидент произошел в окрестностях города Сальмия, где действуют банды террористов из группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). По ее информации, в больницу доставлено еще несколько пострадавших граждан.

В субботу в соседнем районе Абу-эль-Фашафиш получила смертельное ранение 10-летняя девочка, подорвавшись на фугасе. Директор городской больницы Усама Мильхем сообщил телестанции, что местные врачи пытались ее спасти, но не смогли.

В провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии в пятницу жертвами взрыва фугаса стали двое детей и одна женщина.

Как отмечает Al Ekhbariya, бандформирования преднамеренно минируют дороги, а также земельные участки, сады и постройки. Телестанция подчеркивает, что это делается с целью помешать налаживанию мирной жизни в освобожденных районах и причинить вред местному населению и военнослужащим сирийских правительственных сил.

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