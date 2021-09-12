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Смена власти в Афганистане
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Глава МИД Катара прибыл в Кабул

Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани ранее встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Заместитель премьер-министра, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани прибыл в воскресенье в Кабул. Об этом заявил журналистам официальный представитель катарского политического офиса движения "Талибан" (запрещено в РФ) Мохаммад Сохаил Шахин.

"Да, подтверждаю", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В субботу в Москве переговоры с главой МИД Катара провел министр иностранных дел России Сергей Лавров. В частности, стороны обсудили ситуацию в Афганистане.

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АфганистанКатарСмена власти в Афганистане
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