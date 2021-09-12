Глава МИД Франции отправился в Катар, чтобы обсудить новые эвакуации из Афганистана

ПАРИЖ, 12 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан отправился в воскресенье с коротким визитом в Катар, где обсудит с представителями руководства страны организацию новых эвакуационных рейсов для оставшихся в Афганистане французов. Об этом сообщило в воскресенье МИД Франции.

"Жан-Ив Ле Дриан, министр по делам Европы и иностранных дел, сегодня отправляется в Катар. Он встретится со всеми представителями катарских властей и <...> обсудит с ними условия для скорейшей организации новых операций по эвакуации в интересах наших соотечественников, которые по-прежнему остаются в Афганистане, как и для афганцев, которым угрожает особенно большая опасность", - гласит коммюнике.

Министр также намерен вновь поблагодарить партнеров за помощь в поддержке прошлых операций, благодаря которым удалось вывезти почти 3 тыс. человек. Кроме того, глава французской дипломатии обсудит с катарцами различные вопросы в рамках двустороннего сотрудничества межу Парижем и Дохой, а также "координацию и совместную мобилизацию двух стран в интересах региональной стабильности и безопасности" в контексте решений, принятых по итогам конференции в Багдаде 28 августа. Ле Дриан вернется в Париж в воскресенье вечером.

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа бывший президент страны Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. 6 сентября движение заявило об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября объявило состав временного правительства страны, в которое вошли исключительно члены "Талибана" и преимущественно представители самой многочисленной этнической группы страны - пуштуны.

Западные страны к 31 августа завершили эвакуацию из республики своих граждан и помогавших им афганцев. С середины августа в ходе операции "Апаган" из Кабула было вывезено французскими бортами около 3 тыс. человек, в основном афганцев. В начале сентября Ле Дриан сообщил, что МИД и другие ведомства дополнительно рассматривают досье нескольких тысяч афганцев для возможного оказания им помощи в выезде из Афганистана.