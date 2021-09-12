СМИ: полиция в Кабуле будет состоять из талибов и силовиков из свергнутого правительства

КАИР, 12 сентября. /ТАСС/. Отряды полиции в Кабуле в ближайшее время будут состоять из боевиков захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), а также из силовиков, состоявших на службе в свергнутом правительстве страны. Об этом сообщил в воскресенье афганский телеканал TOLOnews.

"Силы "Талибана", в настоящее время дислоцированные в Кабуле, скоро будут заменены комбинированными отрядами полицейских сил, состоящих из силовиков бывшего правительства и из наших бойцов. Все они будут иметь особую отличительную униформу", - приводит телеканал слова представителя радикалов.

На этой неделе жители афганской столицы призывали руководство "Талибана" ввести специальную форму для сотрудников правоохранительных органов, патрулирующих улицы Кабула.

Ранее талибы объявили всеобщую амнистию для всех, кто поддерживал центральную власть или сотрудничал с ней в годы операций ВС США, проводившихся на территории Афганистана. В частности, как сообщал представитель радикалов Забихулла Муджахид, военнослужащие, входившие в состав вооруженных сил свергнутого руководства страны, смогут заступить на службу в новые организации по безопасности, формируемые талибами.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. 6 сентября движение заявило об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября объявило состав временного правительства страны.