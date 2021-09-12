Лидер Приднестровья объявил о намерении баллотироваться на второй срок

КИШИНЕВ, 12 сентября. /ТАСС/. Президент Приднестровья Вадим Красносельский объявил, что будет баллотироваться на второй срок на предстоящих 12 декабря выборах главы непризнанной республики. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале в воскресенье после официального начала избирательной кампании.

"Я принял решение на предстоящих выборах баллотироваться в президенты Приднестровской Молдавской Республики, потому что чувствую ответственность за начинания и за их успешное продолжение. Надеюсь, мы с вами пойдем по пути дальнейших преобразований республики вместе", - написал лидер Тирасполя.

Как сообщила Центральная избирательная комиссия, с сегодняшнего дня и до 11 ноября включительно кандидаты могут подавать заявки на участие в выборах и приступать к агитации и сбору подписей в свою поддержку. По местным законам, для регистрации они должны собрать от 2 до 3% подписей включенных в списки избирателей. К этим выборам избирательная база составила 405 294 человека. После подачи всех документов у ЦИК будет 10 дней на решение о регистрации кандидата в президенты или отказе.

Как отмечают наблюдатели, у Красносельского пока нет потенциальных соперников, которые могут составить ему конкуренцию. Поддержку ему оказывает контролирующая парламент партия "Обновление".

Это уже седьмые президентские выборы в истории Приднестровья. Президентом может быть избран гражданин Приднестровья не моложе 35 лет, постоянно проживающий на территории республики не менее 10 лет. Срок президентских полномочий - пять лет, одно и то же лицо не может занимать эту должность более двух сроков подряд.

По данным ЦИК, для голосования будет образовано 257 участковых избирательных комиссий. Выборы будут признаны состоявшимися, если в них примут участие 25% избирателей. В бюллетене для голосования есть графа "против всех".