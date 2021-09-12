Армия Ливана задержала террориста, похитившего в 2013 году монахинь из сирийской Маалюли

БЕЙРУТ, 12 сентября. /ТАСС/. Командование ливанской армии сообщило в воскресенье об аресте террориста Абу Инада, который считается организатором похищения в 2013 году монахинь из древнего монастыря в сирийском городе Маалюля. Как указывается в заявлении, террорист был задержан армейской спецслужбой в ходе операции, проведенной в пограничном с Сирией населенном пункте Мадждаль-Анджар в Западном Бекаа. При обыске у него были изъяты бинокль, четыре мобильных телефона, три видеокамеры, иностранная валюта и экстремистские брошюры. Оружие и взрывчатка не обнаружены.

13 монахинь и послушниц во главе с настоятельницей Пелагеей из монастыря Святой Равноапостольной Феклы в древней Маалюле (60 км от Дамаска) были освобождены в марте 2014 года после того, как провели 103 дня в плену у боевиков экстремистской группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). Заложницы были обменены на группу находящихся в тюрьмах Сирии и Ливана женщин, связанных с исламскими радикалами.

Абу Инад является полевым командиром "Джебхат ан-Нусры", который вел боевые действия против сирийской армии в горной местности Каламун к западу от Дамаска. Он также возглавлял группу по захвату в заложники 29 ливанских военнослужащих и жандармов в пограничном с Сирией городе Эрсаль в августе 2014 года, четверо из них были казнены.

В 2016 году ливанская спецслужба задержала в городе Библос двух братьев Амера и Саира Мискафа, которые участвовали в похищении монахинь Маалюли. Оба боевика изменили внешность и скрывались от властей по поддельным документам.