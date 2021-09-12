Лидеры талибов договорились в Кабуле с главой МИД Катара о развитии отношений

КАИР, 12 сентября. /ТАСС/. Руководство захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) провело в воскресенье в Кабуле встречу с заместителем премьер-министра и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани. Об этом говорится в заявлении радикалов, опубликованном на странице представителя катарского политического офиса талибов Мохаммада Наима в Twitter.

"Сегодня днем председатель [временного правительства] "Исламского эмирата Афганистан" ["ИЭА", самоназвание талибов] мулла Мохаммад Хасан Ахунд встретился с заместителем премьер-министра и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани и сопровождающей его делегацией", - указано в сообщении.

На встрече, проходившей в президентском дворце Арг, со стороны "Талибана" также присутствовал целый ряд членов объявленного ими временного кабмина Афганистана, включая главу МИД Амир Хана Моттаки, министра обороны муллу Мохаммада Якуба и главу МВД Сираджуддина Хаккани.

"В ходе встречи руководство "ИЭА" подчеркнуло важность достигнутого ранее [в феврале 2020 года с США] Дохийского соглашения и назвало его историческим, поблагодарив катарскую сторону", - подчеркивается в сообщении. В нем также говорится о том, что и представители "Талибана", и глава катарского внешнеполитического ведомства заявили о важности продолжения дружественных отношений и привлечения международной помощи в Афганистан. Как отмечается в тексте, это первый визит Аль Тани в афганскую столицу после того, как движение захватило власть в стране.

Кроме того, встречу с главой МИД Катара в Кабуле провели экс-президент Афганистана Хамид Карзай и глава Высшего совета по национальному примирению в Афганистане Абдулла Абдулла, входящие в созданный ими Координационный совет по мирному переходу власти. "Обе стороны высоко оценили сотрудничество двух стран в содействии мирным переговорам [по урегулированию в Афганистане]", - сообщается на странице Карзая в Twitter.

Ранее представитель катарского политического офиса талибов Мохаммад Сохаил Шахин заявил журналистам о том, что глава МИД Катара прибыл в воскресенье в Кабул.

Ситуация в Афганистане

29 февраля 2020 года предыдущее правительство США во главе с президентом Дональдом Трампом и движение "Талибан" подписали в Дохе мирное соглашение. Исходя из достигнутых договоренностей, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция обязались вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантировали, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников.

Между тем радикалы развернули масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. 6 сентября движение заявило об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября объявило состав временного правительства страны.