В Минске возбудили дело об уклонении от уплаты налогов представителями телеканала "Белсат"

МИНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет (СК) Белоруссии возбудил уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов должностными лицами польского телеканала "Белсат". Об этом сообщил в воскресенье начальник управления СК по Минску Сергей Паско в эфире белорусского телеканала СТВ.

"Мы буквально накануне возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов должностными лицами "Белсата". Это чисто экономическая статья, ничего с политикой здесь не связано", - отметил он.

Паско также проинформировал, что в работе следователей находятся материалы о деструктивной деятельности "Белсата".

В конце июля суд в Белоруссии признал экстремистскими все информационные ресурсы "Белсата". Этот телеканал никогда не был аккредитован МИД Белоруссии в качестве средства массовой информации. Его сотрудники неоднократно привлекались к административной ответственности за работу без аккредитации. После выборов двое представителей телеканала - Екатерина Бахвалова (Андреева) и Дарья Чульцова - были приговорены к двум годам лишения свободы за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок.